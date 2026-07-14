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Защитата вече не пази: Украйна получава 500 млн. долара за пробития ядрен купол над Чернобил

14 юли 2026, 12:17 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Защитата вече не пази: Украйна получава 500 млн. долара за пробития ядрен купол над Чернобил

Украйна е осигурила чрез споразумения с международни партньори 500 милиона долара за възстановяването на т. нар. Нова защитна конструкция, която обгръща саркофага на Четвърти реактор на бившата Чернобилска атомна електроцентрала. Това заяви първият вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал след разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Партньорите на Украйна вече са осигурили 30 милиона евро за финансирането на подготвителната фаза на проекта.

"Норвегия, САЩ, Европейският съюз и още партньори вече обещаха да осигурят повече от половината от необходимата сума. Заедно с ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие - бел. ред.) продължаваме да консолидираме международната подкрепа, така че пълномащабната възстановителна дейност да започне колкото се може по-скоро", заяви вицепремиерът. 

По план същинският етап от възстановяването на Новата защитна конструкция на саркофага трябва да започне във всички случаи преди 2028 година, а работата трябва да приключи през 2030 г., пише Укринформ. 

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В началото на април Общото събрание на дарителите към фонда "Международна сметка за сътрудничество за Чернобил" одобри пренасочването на 30 милиона евро за изготвянето на инжерени проекти и закупуването на техника за възстановяването на Новата защитна конструкция. 

През февруари украинското правителство отдели 1,6 милиарда гривни от държавния бюджет за възстановяване на щетите, нанесени от руската атака срещу защитната конструкция.

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Припомняме, че на 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава нанесе удар по новия защитен слой на саркофага. В резултат от това, според експерти от МААЕ, Новата защитна конструкция е загубила същинската си предпазна функция, макар основните структурни компоненти и системите за наблюдение да не понесоха трайни щети.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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