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Сигнал към Русия: Париж шашна света с музиката от "Отмъстителите" на военния парад (ВИДЕО)

14 юли 2026, 14:55 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сигнал към Русия: Париж шашна света с музиката от "Отмъстителите" на военния парад (ВИДЕО)

На военния парад в Париж днес по случай 14 юли - националния празник на страната, на който са поканени 24 европейски държавни лидери и участват военни контингенти от 35 държави, звучи мелодията от филма "Отмъстителите" (The Avengers). Очевидно изборът на военния оркестър далеч не е случаен и това веднага привлече вниманието на международните наблюдатели и на обикновени потребители в социалните мрежи. Тази мелодия определено е необичаен избор за официален военен парад.

В контекста на тазгодишния парад изборът на музиката няма как да не е символичен. Основният акцент на честванията тази година е европейското единство и подкрепата за Украйна. В парада участваха военнослужещи от т.нар. "Коалиция на желаещите". Използването на темата от "Отмъстителите" вероятно е препратка към идеята за съюз на държави, които действат заедно срещу общата заплаха, която представлява Русия за европейския континент.

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Украйна парад Париж Франция Ден на Бастилията война Украйна коалиция на желаещите
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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