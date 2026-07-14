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Пореден абсурд на Мондиала в САЩ: Двойно по-скъпи билети за единия 1/2-финал

14 юли 2026, 14:32 часа 441 прочитания 0 коментара

Полуфиналите на Мондиал 2026 ще изправят един срещу друг четирите водещи отбора в света един срещу друг. Световният №1 в ранглистата на ФИФА Франция ще се бори срещу европейския първенец Испания в решаващ сблъсък в първия мач, а другата двойка ще срещне действащият световен шампион Аржентина с размечталия се отбор на Англия. Двата двубоя се очертават да бъдат изключително интересни и със сигурност ще се играят пред пълни трибуни, макар че билетите за едната среща са почти два пъти по-скъпи от тези за другата.

Огромна разлика в цените на билетите за двата 1/2-финала

Въпреки че битката между Франция и Испания за първото място на големия финал се очертава да бъде по-оспорвана, билетите за другия 1/2-финален сблъсък за далеч по-скъпи. Цената за присъствие на стадиона на европейския сблъсък варира около 1 325 долара, според услугата за проследяване на билети TicketData.com. Това представлява спад от 26% през последните три дни, а текущата цена е по-малко от половината от тази на другия полуфинал.

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Защитаващите титлата си Аржентина продължават да привличат огромна публика и ще играят своя 1/2-финал срещу Англия в Атланта в сряда, 15 юни. Цената за мача е 2 840 долара, което представлява 34-процентно увеличение през последните три дни. В събота цената на билетите достигна 2 960 долара, преди да спадне до 2 530 долара на следващата сутрин. Този мач е почти два пъти по-скъп от двубоя за третото място, насрочен за събота, 18 юни, в Маями, цената за него е 1 540 долара.

Аржентина отбор

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Цената на билетите за финала в стадион "Ню Йорк Ню Джърси" в неделя, 19 юни, остава 6 760 долара, въпреки че през последните 72 часа тя е спаднала с 6 процента. След като през октомври достигнаха цена от 13 650 долара, билетите за финала струваха 12 300 долара още на 21 юни и 9 910 долара на 6 юли.

Защо билетите за Мондиал 2026 са толкова скъпи?

ФИФА многократно е била обект на остра критика относно цената на билетите за Световното първенство през различните етапи на продажбата преди турнира. Президентът Джани Инфантино настоя, че световната футболна федерация е длъжна да се възползва от американските закони, които позволяват билетите да се препродават за хиляди долари над номиналната им стойност. Експертите свързват ценообразуването с множество фактори, най-важният от които е разпределението на 78 от общо 104 мача в САЩ.

Експерти в областта на спортната индустрия считат, че ФИФА е въвела модела на динамично ценообразуване на билетите, който се прилага в САЩ от няколко години. Динамичното ценообразуване на билетите е продажбена стратегия, при която цените на билетите не са фиксирани, а се променят в реално време в зависимост от търсенето, предлагането и момента.

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Англия отбор Испания отбор Франция отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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