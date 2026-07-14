ЕС отвори нова преговорна глава за членството на Украйна

Европейският съюз (ЕС) отвори днес поредна глава в преговорите за присъединяване с Украйна. Представители на ЕС и Украйна започнаха преговори в Брюксел по главата, обхващаща външните отношения, включително търговската политика, както и тази в областта на сигурността и отбраната, съобщи ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС. Това е нов напредък по дългия път на Киев към членство, пише ДПА.

В изказване в кулоарите на конференцията за присъединяване германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че Германия продължава да подкрепя постепенен процес на интеграция, включително междинна форма на "асоциирано членство", предложена от канцлера Фридрих Мерц през май.

При такава договореност на Украйна би могъл да бъде предоставен статут на наблюдател в институциите на ЕС, отбеляза той.

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Украинският президент Володимир Зеленски, който призова за ускорена процедура за членство, реагира хладно на предложението на Мерц на фона на опасенията в Киев, че Украйна ще затъне в постоянен статут на "получленство". "Мястото на Украйна в Европейския съюз трябва да бъде пълно – пълноправно и равноправно", написа той в социалната мрежа Екс по това време.

Процесът на присъединяване към ЕС е предназначен да гарантира, че страните кандидатки отговарят на всички изисквания за членство. Той е разделен на 35 преговорни глави, 33 от които са групирани в шест тематични блока. Не се очаква Украйна да приключи преговорите преди следващото десетилетие, посочва ДПА.

Преговорите по първия преговорен блок с Украйна започнаха в средата на юни. Откриването на втория блок се разглежда като важен сигнал, че усилията на страната за реформи дават резултат след двугодишно забавяне, причинено от унгарското вето.

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