Роден национал отказал на Любо Пенев: Иска да играе в чужбина

Един от българските национали Николай Минков все още е свободен агент, след като в края на миналия сезон се раздели с послендия си клуб Ботев Пловдив. През последните дни много слухове сочеха, че има възможност Минков да продължи кариерата си в България с отбора на Локомотив София. Но според колегите от "Dsport", дори след разговори със старши треньора Любослав Пенев, Минков не е променил решението си, а именно да играе в чужбина.

Николай Минков е отказал на Любо Пенев

До този момент в кариерата си, Николай Минков е играл само в България - за Черно море, ЦСКА 1948, Добруджа, Монтана и Ботев Пловдив. Той вече е на 28 години и явно е преценил, че иска да търси ново предизвикателство в кариерата си. Според източника, Минков е бил високо в списъка с трансферни желания на Локомотив София. "Железничарите" на няколко пъти са се свързали с него, като дори новият старши треньор - легендата Любослав Пенев, е разговарял с него.

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Минков иска да играе в чужбина

Но явно интересът от чужбина е приоритетен за Николай Минков. Той държи на желанието си за пръв път да играе зад граница. Но все още няма конкретна информация от кои държави искат десния бек в състава си. Най-дългият престой на Минков в един отбор е периодът му в Ботев Пловдив - от лятото на 2021 г. до края на сезон 2025/26. За петте си години на "Колежа" той записа 167 мача, вкара 11 гола, даде 11 асистенции и спечели Купата на България.

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