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"Спрете войната, за да имате бензин": Германия разгневи Москва, Захарова в истерия (ВИДЕО)

14 юли 2026, 14:49 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
"Спрете войната, за да имате бензин": Германия разгневи Москва, Захарова в истерия (ВИДЕО)

Германският посланик в Москва беше извикан в Министерството на външните работи, заради клип, който призовава войната в Украйна да бъде прекратена. На 6 юли германското посолство в Русия публикува видеоклип  предлагащ решение на недостига на бензин. В него се казва: "Кремъл активно обсъжда как да се справи с настоящия недостиг на гориво, ограничавайки продажбите, внасяйки гориво от чужбина и укрепвайки противовъздушната отбрана. Имаме много по-проста идея – да прекратим агресивната война срещу Украйна."

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Намесата на Захарова

В отговор германският посланик беше извикан при Мария Захарова, която коментира пред посланика, „че плъзгането на германските агитпроп информационни и комуникационни усилия в стила на най-лошите нацистки пропагандни практики е неморално и предизвиква исторически обусловено отхвърляне и възмущение сред най-широките слоеве от населението в нашата страна.“

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Според изявление от самото германско посолство обаче, причината за призоваването е огромният брой гледания на видеоклипа. От посолството обещаха „да продължат да се застъпват за прекратяване на чудовищната агресивна война срещу Украйна и да докладват за нейните последици“.

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Германия Русия Мария Захарова война Украйна посолство на Германия
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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