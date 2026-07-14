Реабилитация: Македонски съд оправда Никола Груевски по едно от делата му

Докато българи биват съдени за коментари в социалните мрежи - основният наказателен съд в Скопие оправда бившия македонски премиер Никола Груевски по делото "Талир 2" за превишаване на служебни правомощия и незаконно финансиране на строителството на централата на партията ВМРО-ДПМНЕ, предаде македонската медия "Независен". Присъдата не е окончателна и страните имат право да я обжалват пред по-висша инстанция.

При обявяването на присъдата съдия Даниела Алексовска заяви, че по това дело трябва да се вземат предвид измененията в Наказателния кодекс от 2023 г., които промениха и обвинителния акт.

„Въпреки че бяха направени промени в обвинителния акт, не бяха настъпили промени в представените пред съда доказателства и факти. Съдът счита, че прокуратурата не е доказала извън разумното съмнение, че подсъдимият Никола Груевски е извършил злоупотреба с власт“, ​​каза Алексовска.

Разходите по съдебното производство са за сметка на държавния бюджет, а съдът отхвърли и предложението на прокуратурата за конфискуване на централата на ВМРО-ДПМНЕ.

Хронология на делото "Талир 2"

През април тази година делото „Талир 2“ беше поето от прокурор Кристиан Смилевски от Окръжната прокуратура в Скопие, след като прокурор Ленце Ристовска подаде оставка. Апелативният съд в Скопие през януари 2024 г., поради изменения в Наказателния кодекс в частта за престъплението по чл. 353 от Наказателния кодекс, отмени първоинстанционната присъда по делото "Талир 2" и върна делото за ново разглеждане пред първоинстанционния съд.

Давността е изтекла за престъплението "злоупотреба със служебно положение" на бившия главен секретар на правителството Кирил Божиновски, а наказателното преследване продължи за бившия премиер Никола Груевски и партията ВМРО-ДПМНЕ. На 7 юни 2022 г. Наказателният съд обяви първоинстанционна присъда, според която бившият премиер беглец Никола Груевски е неправомерно осъден на шест години затвор, а бившият главен секретар на правителството Кирил Божиновски получава условна присъда.

Една от присъдите му е с изтекла давност

На 4 октомври 2024 г. изтече давността присъдата на бившия министър-председател на Македония Никола Груевски по делото "Танк" за закупуването на луксозния "Мерцедес", съобщава македонската "Телма".

Бившият министър-председател бе осъден за корупция на 4 октомври 2018 г., но се укри и се спаси от затвора. Според редица източници бившият македонски премиер се намира в Унгария. ОЩЕ: Присъда на Груевски отпада по давност на 4 октомври: Ще се прибере ли в Северна Македония?