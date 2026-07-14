Кошмарът от Мондиал 1994 се повтаря: Заваляха смъртни заплахи срещу национал на Колумбия

Смъртни заплахи по адрес на една от звездите на Мондиал 2026 заваляха в Колумбия - зловещо ехо от убийството на колумбийски футболист преди повече от три десетилетия. През 1994 година защитникът Андрес Ескобар беше застрелян само няколко дни след като отбеляза автогол, който допринесе за отпадането на отбора от Световното първенство в САЩ. Сега ситуацията силно наподобява на този трагичен случай. Заканите срещу нападателя Хаминтон Кампас започнаха, след като той пропусна отлична възможност да отбележи във вратата на Швейцария - гол, който щеше да класира отбора напред. В крайна сметка срещата завърши 0:0, след което "кръстоносците" победиха след изпълнение на дузпи.

Заплашват колумбийски национал след отпадането от Мондиал 2026

Пропуснатата възможност на Кампас, която допринесе за отпадането на Колумбия, не се прие добре от някои хора, които заплашиха нападателя. Опасността за живота му доведе до това, че той отказа да се прибере у дома със съотборниците си и напълно изчезна от радара. Към днешна дата той продължава да се укрива, но пък излезе с официална позиция в профила си в социалните мрежи. В нея той призова за спокойствие и на практика поиска милост.

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"Моя Колумбия, моля те, нека никога не губим от поглед уважението", написа 26-годишният футболист. "Може да имаме различни мнения или да изпитваме разочарование и тъга, но никаква страст не оправдава омразата или живота в страх. Още от дете мечтаех да защитавам цветовете на Колумбия, да чуя химна, да представлявам милиони хора и да отбележа гол на Световно първенство. Днес мога само да благодаря на Бога, че ми позволи да сбъдна тази мечта. Това са спомени, които ще нося в себе си завинаги."

Според онлайн новинарския сайт "Infobae", Кампас е трябвало да се качи на полет в сряда от Ванкувър до Богота заедно със съотборниците си Давинсон Санчес, Хамес Родригес и Хуан Фернандо Кинтеро. Той обаче така и не се качил на самолета. Не е известно дали Кампас остава в САЩ или вместо това е отлетял за Аржентина, където играе за клуба Росарио Сентрал.

"На цялата страна мога само да кажа, че споделям болката от това отпадане. И ние мечтаехме да стигнем по-далеч и знам колко тъжни се чувстваме днес като колумбийци", написа още той. "Дълбоко съжалявам, че не успях да ви донеса радостта, на която всички се надявахме, но искам да знаете, че никога не е липсвала всеотдайност, ангажираност или любов към тази фланелка. Дадох всичко, което имах на терена, и бих го направил хиляда пъти за моята страна."

Колумбийската футболна федерация осъди заплахите и призова прокуратурата да започне разследване: "Футболът трябва да бъде място за единство, уважение и надежда – никога сцена за омраза, заплахи или насилие“, се казва в изявлението. „Ето защо федерацията призовава всички колумбийци да гарантират, че различията, присъщи на спортната конкуренция, никога да не се превръщат в заплахи или актове на агресия срещу онези, които посвещават живота си на това да представляват страната."

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