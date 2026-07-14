За пръв път в историята: Учените „уловиха“ момента, в който се ражда ново парче от Земята

За първи път учените успяха да документират раждането на нова океанска кора на Земята – феномен, който преди се смяташе за невъзможно да се наблюдава, пише Nature.

Раждането на нова океанска кора на Земята

Откритието е направено от екип, ръководен от морския геофизик Жан-Ив Роайе от Френския национален център за научни изследвания. По-голямата част от земната кора се формира в океанските дълбини, извън обсега на човешкото око – по протежение на 65 000-километрова система от средноокеански хребети. Именно там, където тектоничните плочи се разделят, магмата изригва през океанското дъно, втвърдява се и образува нов участък от повърхността на планетата.

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През февруари 2024 г. екипът разположи подводната обсерватория OHA-GEODAMS край остров Амстердам, в Южноиндийския хребет между Австралия и Антарктида. Пет автономни хидрофона бяха предназначени да регистрират редкия момент на разкъсване на морското дъно.

„Никога дори не сме си мечтали да запишем такова мащабно събитие и се надявахме поне да измерим бавно разтягане на билото – може би с няколко сантиметра. Вместо това преживяхме събитие, което се случва веднъж на всеки четиридесет години, и измерихме изместване от няколко метра в двете посоки!“, казва Роай пред ScienceAlert.

Още през април 2024 г., само няколко месеца след инсталирането на оборудването, океанското дъно се разкъса. Според учения, „това, което се случи през тези 16 дни, е, че оста на билото се поддаде и магмата, натрупана под него, изригна в океанската кора“.

Гигантски магматични „диги“ пробиха земната кора за по-малко от два часа, изхвърляйки приблизително 150 милиона кубически метра стопилка. Това предизвика земетресения, събуди дълго спящи разломи и източи резервоара на магма под билото. В крайна сметка „дигите“ достигнаха морското дъно, където лавата изтече, причинявайки още по-голямо срутване на морското дъно с общо 4,2 метра.

„Като цяло, дъното на долината по оста на билото потъна с 4,2 метра, плъзгайки се по граничните разломи“, казва Роайер.

В пика си билото се е движило със скорост от 5 сантиметра в минута - почти половин милион пъти по-бързо от средната дългосрочна скорост от 6,3 сантиметра годишно.

„Измерените хоризонтални измествания (2–4 метра) са еквивалентни на 30–60 години непрекъснато разширяване със скорост от 6,3 сантиметра годишно – това дава представа за периодичността на подобни „квантови“ събития“, отбелязва изследователят.

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Наблюденията помогнаха и за разрешаването на дългогодишна мистерия: преди това броят на земетресенията никога не е съвпадал с действителната скорост на разпространение на морското дъно – сеизмичната активност очевидно не е била достатъчна, за да го обясни. Сега се оказва, че по-голямата част от движението е асеизмично – тихо, без мощни сеизмични вълни.

Както вече стана ясно, на океанското дъно са открити 73 скрити вулкана. За търсене изследователите са използвали алгоритъм с изкуствен интелект, първоначално разработен за откриване на ударни кратери на Марс. След анализ на картите на релефа на океанското дъно, системата е идентифицирала над 87 000 потенциални обекта. След проверка списъкът е стеснен до 78 вероятни калдери, пет от които са били известни преди това.

Според ръководителя на изследването Андреа Веролино от университета Париж-Сакле, хиляди километри телекомуникационни кабели, както и нефтени и газови съоръжения, в момента лежат на морското дъно. Ето защо е важно да се знае предварително местоположението на потенциално опасните вулкани, за да се намали рискът от сериозни икономически загуби и екологични бедствия.

Въпреки че по-голямата част от вулканичната активност на Земята се случва под вода, изучаването на подобни характеристики е изключително трудно. Обикновено движението на тектоничните плочи води до тихо освобождаване на магма и образуване на нова океанска кора. Понякога обаче се образуват гигантски вулкани, които след мощни изригвания се превръщат в калдери.

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