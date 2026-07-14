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Пореден антирекорд: Драстичен спад на децата в детските градини в Русия

14 юли 2026, 14:34 часа 435 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пореден антирекорд: Драстичен спад на децата в детските градини в Русия

През 2025 г. приблизително 6 092 000 деца са посещавали детски градини в Русия – това е най-ниската цифра от поне 2014 г. насам, според данни на Росстат, анализирани от "Верстка". През 2014 г., най-ранният период, за който агенцията предоставя статистика, приблизително 6 814 000 руснаци са получили предучилищно образование. Броят на децата в детските градини се е увеличил от 2014 г. до 2019 г. През 2020 г. той е намалял и продължава да намалява ежегодно.

Русия срещу децата си (СНИМКИ)

Спадът

В сравнение с 2024 г. броят на децата в детските градини миналата година е намалял с 293 000. В детските градини има все по-малко деца и това се отнася, както за градовете, така и за селските райони. Наред с намаляването на броя на децата, броят на работещите в предучилищното образование също е намалял с няколко хиляди годишно. През 2025 г. 483 300 учители са работили в детски градини в Русия – най-ниският брой от поне 2014 г. насам. Намаляването на броя на децата в детските градини вероятно се дължи на спада в раждаемостта след 2015 г., смята демографа Алексей Ракша.

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Снимка: IStock

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По думите му основната причина е „икономическата криза и спадът в доходите на домакинствата, възходът на смартфоните, виртуализацията на комуникацията и проникването на социалните медии.“ 

Въпреки намаляването на броя на децата и учителите, в някои руски региони децата не могат да получат предучилищно образование.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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