Скелет на тиранозавър рекс на 67 милиона години ще се продаде на търг - учените са разтревожени

Един от най-големите и най-добре запазени скелети на тиранозавър рекс, откривани някога, ще бъде предложен на търг в Sotheby's в Ню Йорк тази седмица, съобщава The Guardian. Очаква се да се продаде за 20-30 милиона долара, но палеонтолозите предупреждават, че подобни продажби представляват нарастваща заплаха за науката.

Продажбата на скелета на тиранозавър рекс

Известен със своите зъби, подобни на кинжали, невероятно мощна захапка и гигантски размери, тиранозавър рекс е бил един от най-страховитите хищници от края на периода Креда, доминирайки в днешна Западна Северна Америка преди около 67 милиона години.

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Сега неговите фосилни останки биха могли да се превърнат в една от най-скъпите палеонтологични находки в историята. Sotheby's оценява стойността на скелета на 20-30 милиона долара (приблизително 15-22,4 милиона британски лири), но крайната цена може да бъде значително по-висока.

Настоящият рекорд принадлежи на скелет на стегозавър, наречен Apex, който беше продаден на Sotheby's през 2024 г. за 44,6 милиона долара - 11 пъти повече от първоначалната му оценка.

Скелетът на тиранозавър рекс, наричан „Гас“, се оценява на приблизително 67 милиона години. Монтиран, той е висок 3,8 метра, а експонатът пресъздава хищника в акт на атака. Както е отбелязано в описанието на търга, широко отворената уста разкрива големи зъби. Изследователите смятат, че това са останките на едър и здрав възрастен индивид.

Скелетът е открит през 2021 г. в ранчо в окръг Хардинг, Южна Дакота. Разкопките, които са продължили три години, са проведени от частната компания Theropoda Expeditions с разрешението на собственика на земята Гари Ликинг. Служителят на компанията Коул Джейкъбс си спомня, че е видял първата кост буквално в деня, в който е започнала работата.

„Изкачих се до пътя, направих няколко крачки и първото нещо, което видях, беше метатарзална кост, стърчаща от земята“, каза той във видеоклип на Sotheby's.

Скелетът е наречен „Гас“ в чест на Гари Ликинг, който почина преди завършването на разкопките.

Защо учените са разтревожени?

Въпреки изключителната стойност на находката, учените са все по-критични към продажбата на фосили на динозаври на частни колекционери. По-специално, Ричард Бътлър, професор по палеонтология на гръбначни животни в университета в Бирмингам, нарече настоящата тенденция изключително тревожна.

Според него динозаврите все по-често се продават като скъпи произведения на изкуството, а фосилите се превръщат в луксозни предмети или инвестиционни активи.

Той подчерта, че ако дадена вкаменелост не попадне в официална музейна колекция, тя на практика става недостъпна за науката.

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Бътлър отбелязва, че вкаменелости се продават от векове, но настоящите цени са станали толкова високи, че музеите вече не могат да се конкурират с частните купувачи, което сериозно вреди на научните изследвания.

Професор Стивън Брусате от Университета в Единбург е съгласен с това мнение.

Той споделя, че продажбата е законна, тъй като в Съединените щати собствениците на земя могат да се разпореждат с фосили, намерени в имота им. Междувременно в много страни, особено в Бразилия и Монголия, всички фосили автоматично принадлежат на държавата.

Брусате подчертава, че когато цената на останките от един динозавър достигне десетки милиони долари, музеите, университетите и научните институции вече не могат да си позволят подобна покупка. Според него само изключително богатите могат да си позволят подобни суми.

Първият тиранозавър рекс, продаден на търг, е известният скелет на Сю, открит в Южна Дакота. През 1997 г. той е закупен от Природонаучния музей „Фийлд“ в Чикаго за 8 милиона долара. Покупката е осъществена благодарение на подкрепата на частни дарители и компании, включително McDonald's Corporation.

Оттогава колекционирането на фосили стана популярно сред известни личности и милиардери, включително актьора Леонардо ди Каприо.

Професор Майкъл Бентън от университета в Бристъл също изрази загриженост, че музеите все по-често губят конкуренцията за уникални експонати. Той обаче отбеляза, че частните собственици понякога даряват находки на музеи или ги дават назаем за изложби, което е от полза както за науката, така и за обществото.

Точно това се случи със стегозавъра Apex, който беше закупен от милиардера и мениджър на инвестиционен фонд Кен Грифин и впоследствие дарен на Американския музей по естествена история за четиригодишна изложба.

Защо дори заемите от музеи не решават проблема? Томас Кар, доцент в колежа „Картидж“ в Уисконсин, смята, че дори ако частен собственик позволи на учените да изучават вкаменелост, това не е достатъчно. Той обяснява, че частната колекция не гарантира постоянен достъп до екземпляра, докато музеите са задължени да съхраняват колекциите си за неопределено време.

Според Кар, фосилните останки са основният източник на научни данни, така че те винаги трябва да останат на разположение, за да се проверят предишни изследвания и да се направят нови открития.

Той също така отбелязва, че дори заемането на експонат на музей не решава проблема, тъй като собственикът може да го оттегли по всяко време. Поради тази причина много научни списания сега изискват изследванията да се основават изключително на фосили, съхранявани в постоянни държавни или музейни колекции.

Брусате обяснява, че научните резултати трябва да бъдат възпроизводими, което означава, че други изследователи трябва да могат да проверят използваните материали. Това е възможно само когато вкаменелости се съхраняват в музеи.

Кар вярва, че частното търсене на фосили не е проблем, стига артефактите в крайна сметка да попаднат в музеи или университети, вместо да бъдат продавани на търг или в частни магазини.

Според него находки като „Гас“ трябва да бъдат законово защитени от търговска експлоатация, дори на частни земи. Подобна практика вече съществува например в Монголия, където редки фосили са разрешени да се събират само от научни институции.

Брусате признава, че ако беше милиардер, вероятно щеше да се сдобие и със скелет на динозавър. След това обаче със сигурност би го дарил на музей за изследване и публично показване.

Sotheby's защитава участието на частната компания в разкопките на „Гас“. Представителите на аукционната къща отбелязват, че без подобни експедиции много фосилни останки биха останали погребани. Те също така подчертават, че високата цена на лота отразява не само уникалността на самия скелет, но и огромното количество работа и разходи, необходими за локализирането, разкопаването, реставрацията и подготовката му за показване.

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