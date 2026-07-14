Мадяр с хитър ход как да принуди президента да се оттегли

Унгарският парламент прие конституционна поправка, която предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок. Сега законът трябва да бъде подписан от самия Шуйок. Според унгарското законодателство той разполага с петдневен срок за това. Ако президентът откаже да подпише, той може да отнесе поправката до Конституционния съд.
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Премиерът Петер Мадяр вече предупреди, че ако Шуйок откаже да подпише и вместо това „се подчини на мафиотския си бос Виктор Орбан“, ще инициира процедура по импийчмънт срещу него.
♟ Checkmate. Magyar has found a way to force Hungary's president out of office. If Sulyok refuses, he could face impeachment— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026
Hungary's parliament has passed a constitutional amendment that will terminate President Tamás Sulyok's term early. Now the law must be signed by...… pic.twitter.com/wZUwhUa70E
Ако президентският пост се оваканти, той ще бъде временно поет от председателя на парламента Агнеш Форстхофер до избора на нов президент. В Унгария президентът се избира от парламента за петгодишен мандат.
През юни партията на Мадяр „Тиса“ прокара промяна в конституцията, която ограничава възможността едно лице да заема премиерския пост до осем години. Това практически забранява на Орбан да се върне на премиерския пост, който той заема между 1998 и 2002 и между 2010 и 2026 г.