Кабинетът "Радев":

Мадяр с хитър ход как да принуди президента да се оттегли

14 юли 2026, 14:41 часа 356 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мадяр с хитър ход как да принуди президента да се оттегли

Унгарският парламент прие конституционна поправка, която предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок. Сега законът трябва да бъде подписан от самия Шуйок. Според унгарското законодателство той разполага с петдневен срок за това. Ако президентът откаже да подпише, той може да отнесе поправката до Конституционния съд.

ОЩЕ: Край на пропагандата: Унгарската телевизия се извини за "години лъжи" и спря новините (ВИДЕО)

Премиерът Петер Мадяр вече предупреди, че ако Шуйок откаже да подпише и вместо това „се подчини на мафиотския си бос Виктор Орбан“, ще инициира процедура по импийчмънт срещу него.

Ако президентският пост се оваканти, той ще бъде временно поет от председателя на парламента Агнеш Форстхофер до избора на нов президент. В Унгария президентът се избира от парламента за петгодишен мандат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През юни партията на Мадяр „Тиса“ прокара промяна в конституцията, която ограничава възможността едно лице да заема премиерския пост до осем години. Това практически забранява на Орбан да се върне на премиерския пост, който той заема между 1998 и 2002 и между 2010 и 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Импийчмънт Петер Мадяр Тамаш Шуйок
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес