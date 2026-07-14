Кабинетът "Радев":

Парламентът на Украйна удължи с още 3 месеца военното положение и мобилизацията

14 юли 2026, 13:34 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Парламентът на Украйна удължи с още 3 месеца военното положение и мобилизацията

Украинският парламент удължи днес военното положение и мобилизацията в Украйна с още три месеца - до 31 октомври тази година. 

За приемането на Закона за удължаване на срока на действието на военното положение в Украйна гласуваха 313 депутати от Върховната рада. 

Предстои законът да бъде подписан от украинския президент Володимир Зеленски.

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Според предишното решение, военното положение и мобилизацията бяха в сила от 4 май до 2 август 2026 г.

Военното положение и общата мобилизация в Украйна се удължават периодично от датата на пълномащабната руска инвазия в страната на 24 февруари 2022 г.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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