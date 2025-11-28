Войната в Украйна:

Ясни са кандидатите, които ще борят за поста на Лаура Кьовеши

Мандатът на Лаура Кьовеши като ръководител на Европейската прокуратура изтича през 2026 г., а процедурата по избора на неин наследник вече е в ход. Седемгодишният мандат на Кьовеши започна през октомври 2019 г., когато Европейската прокуратура беше създадена със седалище в Люксембург.

До етапа на изслушване са допуснати четирима кандидати, като сред тях няма нито един представител от Източна Европа – за разлика от първия мандат, когато начело на институцията беше бившата шефка на румънската антикорупционна служба. Още: След фиаското с Теодора Георгиева: Властта започва нов избор на български европрокурор

Кандидатите за поста са Стефано Кастелани от Италия, Емилио Улед от Испания, Ингрид Машл-Клаузен от Австрия и Андрес Ритер от Германия.

Представителите на Австрия и Германия вече работят в Европейската прокуратура.

Окончателното решение кой ще оглави институцията ще бъде взето съвместно от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
