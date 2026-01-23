Спорт:

Спаси 167 души и е осъден да плаща: Историята на руски пилот (ВИДЕО)

Спаси 167 души и е осъден да плаща: Историята на руски пилот (ВИДЕО)

Руски пилот, спасил 167 души, е осъден да плати за щети по самолета, с който е извършил аварийно кацане. Новината съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от съдебни документи.

През септември 2023 г. капитанът на Airbus A320 Сергей Белов извърши аварийно кацане на поле след повреда в хидравличната система на самолет, летящ от Сочи за Омск. Самолетът не успя да достигне алтернативно летище поради прекомерен разход на гориво, но всички 167 пътници и членове на екипажа оцеляха.

Първоначално пилотите бяха приветствани като герои. По-късно те бяха тихомълком уволнени, а Белов беше направен главен ответник в заведено дело за 1,3 милиона долара (118,9 млн. рубли). Защитата на Белов твърди, че оценката на щетите е извършена със сериозни нарушения и че изчисленията не са подкрепени с надлежна документация. Това обаче не убеди руския съд - и макар първоначално Омският областен съд да върна делото на руската прокуратура, сега вече има присъда.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
