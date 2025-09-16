Войната в Украйна:

Срам за руската армия на ученията "Запад 2025": Не могат да уцелят неподвижна цел (ВИДЕО)

16 септември 2025, 14:54 часа 355 прочитания 0 коментара
Срам за руската армия на ученията "Запад 2025": Не могат да уцелят неподвижна цел (ВИДЕО)

Епизод от военното учение на руската и беларуската армии "Запад-2025" показа какво могат (или пък не могат) безаналоговите руски оръжия. Моментът показва как руските военни се опитват да поразят практически неподвижна цел в морето с помощта на бойния модул "Бережок", изтеглен на брега. Няколкото изстрела от 30-мм оръдие 2А42 не дават резултат. В същото време вниманието на специалистите е привлечено от вибрацията на цевта на оръжието при залповете. 

В крайна сметка, "за да не се срамят повече", както пише военният анализатор Олександър Коваленко, руснаците пускат в действие противотанковия ракетен комплекс "Корнет", с който вече целта бива унищожена.

"Това е поредният позор, демонстриращ дефектността на 2А42 и "Бережок", пише експертът в телеграм канала си, публикувайки и съответното видео.

Още: Невероятен обрат: Неочакваното присъствие на американските наблюдатели на руско-беларуските военни учения (ВИДЕО)

Той добавя, че не за първи път се случва това с въпросното оръдие и че вече пази "в колекцията си" подобна "срамна стрелба" на 2А42 срещу БТР-82А, който е представлявал неподвижна наземна цел. "Досега още помня цирка на руското Министерство на отбраната с БТР-82А на полигона, в оранжерийни условия, когато 2А42 стреляше навсякъде другаде, само не и по целта", пише той.

Защита от Русия или от САЩ? Ученията "Запад-2025" накараха Индия да избере

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Военни учения Беларус Русия учение Запад 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес