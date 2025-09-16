Срам за руската армия на ученията "Запад 2025": Не могат да уцелят неподвижна цел (ВИДЕО)

Епизод от военното учение на руската и беларуската армии "Запад-2025" показа какво могат (или пък не могат) безаналоговите руски оръжия. Моментът показва как руските военни се опитват да поразят практически неподвижна цел в морето с помощта на бойния модул "Бережок", изтеглен на брега. Няколкото изстрела от 30-мм оръдие 2А42 не дават резултат. В същото време вниманието на специалистите е привлечено от вибрацията на цевта на оръжието при залповете.

В крайна сметка, "за да не се срамят повече", както пише военният анализатор Олександър Коваленко, руснаците пускат в действие противотанковия ракетен комплекс "Корнет", с който вече целта бива унищожена.

"Това е поредният позор, демонстриращ дефектността на 2А42 и "Бережок", пише експертът в телеграм канала си, публикувайки и съответното видео.

Още: Невероятен обрат: Неочакваното присъствие на американските наблюдатели на руско-беларуските военни учения (ВИДЕО)

Той добавя, че не за първи път се случва това с въпросното оръдие и че вече пази "в колекцията си" подобна "срамна стрелба" на 2А42 срещу БТР-82А, който е представлявал неподвижна наземна цел. "Досега още помня цирка на руското Министерство на отбраната с БТР-82А на полигона, в оранжерийни условия, когато 2А42 стреляше навсякъде другаде, само не и по целта", пише той.

Защита от Русия или от САЩ? Ученията "Запад-2025" накараха Индия да избере