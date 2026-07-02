Стармър се извини на жертвите на принудителни осиновявания (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър поднесе извинения на жените, принудени да се откажат от новородените си, както и на децата, разделени от майките си, от система за принудителни осиновявания, прилагана срещу неомъжени жени след Втората световна война. Според оценки 185 000 деца са били разделени от майките си. Стармър поднесе извинения от името на държавата за доживотната травма, която това е причинило.

"От името на цялата страна казвам на всеки един засегнат човек: дълбоко и искрено съжаляваме", заяви премиерът в изказване в парламента.

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Между 1949 г. и 1976 г. британската държава и християнски църкви създават система, при която млади жени, родили извънбрачни деца са унижавани и принуждавани да се откажат от новородените си, за да се съобразят със социалните норми по това време.

Prime Minister Keir Starmer has made a formal apology to thousands of mothers and children who were victims of historic forced adoption policies.



Around 185,000 babies were taken from unmarried mothers and put up for adoption in England and Wales between 1949 and 1976.



The… pic.twitter.com/x6wpPOYXGm — Channel 4 News (@Channel4News) July 2, 2026

Англиканската църква се извини за своята роля миналия месец и призна участието си в управлението на така наречените Домове майка и бебе, в които по време на бременност или малко след раждане са изпращани неомъжени жени, често против волята си, за да бъдат разделени от новородените.

Поднасянето на извинение от страна на държавата, до което се стигна след подобни ходове на Ирландия и Австралия, става четири години след като британска комисия за човешките права заключи, че правителството "в крайна сметка е отговорно" за липсата на защита за неомъжените майки и техните бебета.

Преди да поднесе извинението в парламента Стармър се срещна с група засегнати майки и деца в канцеларията си на "Даунинг Стрийт". "За вас никога не е имало срам. Срамът всъщност е за нас. Срамът е за държавата и за всички онези, които са отговорни за това", заяви той пред тях.