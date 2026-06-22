Премиерът на Великобритания хвърли оставка

Британският премиер Киър Стармър подаде оставка и обяви, че се оттегля и от позицията си на лидер на Лейбъристката партия, съобщи BBC. Той уточни, че тази сутрин е разговарял с краля, за да го информира за решението си. Стармър е поискал Националният изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график за избор на нов лидер, като номинациите започнат на 9 юли, а процедурата да приключи преди лятната парламентарна ваканция. Това означава, че нов лидер ще бъде избран преди парламентът да възобнови работа през септември. Дотогава ще остане на поста министър-председател.

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В обръщението си той заяви, че е наследил партията в състояние на "политически, финансов и морален фалит". По думите му многократно му е било казвано, че партията е "приключила", но той е "доказал, че тези хора грешат".

Стармър подчерта, че е променил партията, като е "изкоренил отровата на антисемитизма" и е възстановил доверието в икономиката, отбраната и националната сигурност.

Той посочи, че основният въпрос, който партията си задава в момента, е дали именно той е най-подходящият човек, който да я поведе към следващите парламентарни избори. "Чух отговора на партията по този въпрос и го приемам с достойнство", каза Стармър. "Всяко решение, което съм вземал, е било продиктувано от желанието да поставя на първо място страната, която обичам", добави той

Той заяви, че ще направи всичко възможно, за да осигури плавно предаване на властта, и ще окаже пълна подкрепа на своя наследник. "Те знаят, че наследяват Великобритания, която е по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години", каза още Стармър.

В края на изявлението си той благодари на приятелите и колегите си, които са били до него през последните шест години, както и на служителите на "Даунинг стрийт" 10 и на "изключителната държавна администрация".