Стармър: Ще доставим далекобойни ракети на Украйна

Страните от „коалицията на желаещите“ ще доставят на Украйна ракети с далечен обсег. Това обяви британският премиер Киър Стармър. Той подчерта, че това решение има за цел да засили военната помощ за Киев и да увеличи натиска върху Москва.

Още: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО)

Стармър не уточни кои системи са включени в списъка. Британският премиер също така обвини руския президент Владимир Путин в умишлено забавяне на мирните преговори и заяви, че съюзниците трябва да принудят Русия да спре военните си действия.

Още: Убити и ранени: Русия се похвали с удар по цивилни датчани, разминиращи Украйна (ВИДЕО)