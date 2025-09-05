Войната в Украйна:

Стармър: Ще доставим далекобойни ракети на Украйна

05 септември 2025, 00:47 часа 454 прочитания 0 коментара
Страните от „коалицията на желаещите“ ще доставят на Украйна ракети с далечен обсег. Това обяви британският премиер Киър Стармър. Той подчерта, че това решение има за цел да засили военната помощ за Киев и да увеличи натиска върху Москва.

Стармър не уточни кои системи са включени в списъка. Британският премиер също така обвини руския президент Владимир Путин в умишлено забавяне на мирните преговори и заяви, че съюзниците трябва да принудят Русия да спре военните си действия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
