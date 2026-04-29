Сто италиански готвачи създадоха най-дългото тирамису и постигнаха рекорд на Гинес (ВИДЕО)

29 април 2026, 10:34 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Рекордът за най-дългото тирамису в света беше подобрен в Лондон. Сто италиански готвачи се събраха в кметството на Челси в събота и неделя, за да приготвят тирамису, достатъчно дълго, за да подобри предишния рекорд, поставен от миланската компания "Галбани" в Милано, който беше 273,5 м. Съгласно правилата на "Гинес", тирамисуто, с което беше подобрен рекордът, беше приготвено и сглобено на място, като за него бяха използвани около 150 000 бишкоти и 20 000 яйца, съобщава BBC.

Рекордът беше подобрен с десерт с дължина 440,6 м. Мирко Рики, човекът зад опита за рекорд в Лондон, първоначално държеше рекорда през 2017 г. в Италия, но друг италиански екип го подобри през 2019 г. Рики заяви, че тирамисуто е "най-невероятният десерт, който Италия е изнесла", и добави, че готвачите са решили да проведат опита във Великобритания, а не в Италия, като начин да благодарят на Обединеното кралство. 

Той добави, че гигантският десерт е в чест на краля и кралското семейство, а сладкарското изделие беше украсено със златна корона отгоре. Рики благодари на всички, които са участвали в събитието, продължило цял уикенд, и добави: "Това е рекорд за нас".

Готвачът Кармело Карневале заяви, че тирамисуто трябва да е с височина поне 8 см (3,15 инча) и ширина 15 см (5,9 инча), за да счупи рекорда. На въпроса какво прави едно тирамису добро, Карневале отговори:"Много хубаво кафе, хубава и плътна сметана, а също и много страст".

Яна Баярова
