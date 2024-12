Стоп на руския газ: Молдова обявява извънредно положение, възможен ли е транзит през България?

Молдова ще въведе извънредно положение заради възможното прекратяване на транзита на газ от Русия. Парламентът в Кишинев взе решението, след като мнозинството от депутатите го подкрепиха. „Да се обяви извънредно положение на територията на Република Молдова за срок от 60 дни, считано от 16 декември 2024 г.“, се казва в документа. Мотивът е очакваният стоп на доставките на руски газ от 1 януари 2025, което може да доведе до затруднения в осигуряването на електроенергия за цялата страна.

Петдесет и шест членове на 101-местният парламент подкрепиха мярката при гласуването малко след полунощ на 12 срещу 13 декември. Всичко това дойде след призива на министър-председателя Дорин Речан, за да се гарантира, че сепаратисткият регион Приднестровие ще си осигури необходимия газ. По-рано властите на отцепническия регион, който е под силно влияние от Кремъл, въведоха извънредно положение по същите причини.

Молдова получава руски природен газ през Украйна, която заяви, че няма да удължи транзитния си договор с руския газов гигант "Газпром". Договорът изтича на 31 декември.

Снимка: iStock

Според Речан това е гласуване за прекратяване на „газовия шантаж“ от страна на Москва. Обявяването на извънредно положение позволява на правителството да реагира бързо и да ограничи износа на енергия.

Според молдовския премиер руският диктатор Владимир Путин „иска да остави населението на Приднестровието без газ и електричество и да го държи като заложник. Москва прави това, за да дестабилизира ситуацията в Молдова“.

Непредоставянето на газ за Приднестровието, се казва в изявление на правителството, „ще доведе до хуманитарна криза и ще създаде рискове за стабилността на електроенергийния сектор на Молдова“.

Молдова получава около 2 млрд. куб. м газ годишно от Русия. От 2022 г. Приднестровието и централното правителство се споразумяха целият руски газ, получаван от страната, да постъпва именно в отцепническия регион. Там електроцентрала, захранвана с руски газ, която е жизненоважен елемент от икономиката на Приднестровието и също така осигурява по-голямата част от тока за контролираните от правителството райони на Молдова.

Речан заяви, че въпросът за транзита през Украйна е „изкуствен проблем“, тъй като руският газ може да се пренася и по други маршрути.

