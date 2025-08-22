"Бях на мястото": Обвиненият за убийството в Първомай с частични самопризнания

Обвиняемият е дал частични показания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството. Това заяви в съдебната зала наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев. Окръжният съд в Пловдив гледа мярката за неотклонение на 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай, извършено на 18 август. Прокуратурата поиска той да бъде задържан под стража.

Още разкрития

По думите на прокурора младежът тежко е преживял раздялата си с дъщерята на жертвата. "Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов той проявявал странности - изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи", обясни прокурорът, цитиран от БТА.

След раздялата Цветанов казал на момичето, че щом няма да бъдат приятели ще бъдат врагове. Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него. "Казал също, че някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си", каза прокурорът. По думите му младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

Любимото му хоби било да стреля с фалшиви патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията.

Тезата на защитата

Защитникът на Цветанов адвокат Стоян Янков заяви, че според него всички доказателства по делото са косвени, основават се на разказа на момичето и не би следвало да се вземат предвид при решението на съда за мярката.

"Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха", каза пред съда обвиняемият и поиска по-лека мярка за неотклонение.

Съдът ще се произнесе в 16:00 часа.