Заради митата на Тръмп: Германия ограничава пощенските доставки до САЩ

Германските пощи обявиха временни ограничения за доставка на пратки до Съединените щати заради въведените от президента Доналд Тръмп мита, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Компанията DHL, собственик на Deutsche Post, съобщи, че „временно ще спре“ стандартната услуга за доставка до САЩ – предпочитаната опция за много малки бизнеси. „Причината за ограниченията, които очакваме да са временни, са новите процеси за пощенска доставка, въведени от американските власти. Остават неясни важни въпроси, включително кой ще трябва да плаща митата и как“, заяви компанията.

Подобни мерки вече предприеха пощенските служби в Белгия, Австрия и Дания. DHL уточни, че по-скъпата „експресна“ услуга за пратки до 70 килограма остава в сила. Индивидуалните клиенти ще могат да изпращат подаръци с максимална стойност до 100 долара (86 евро), но компанията предупреди, че те ще подлежат на допълнителни проверки, за да се избегне използването им за търговски цели.

В края на юли администрацията на Тръмп обяви, че от 29 август премахва данъчното облекчение за малки пратки от чужбина. Досега пратки със стойност под 800 евро влизаха безмитно в страната, но вече ще се облагат с 15% – същата ставка, която важи за всички европейски стоки. Това бе договорено в споразумение между Брюксел и Вашингтон в края на миналия месец.

Още през април DHL беше спряла доставката на пратки за САЩ със стойност над 800 евро.