"Ударихме летище "Херсонес" в Крим": Украйна потвърди и каза какво е унищожила (ВИДЕО)

Украинският флот атакува руска база за дронове в Севастопол на окупирания полуостров Крим на 22 август. Според изявлението на самия флот той е унищожил три ирански дрона Mohajer-6 и два дрона Forpost на военното летище "Херсонес". Русия използва тези дронове за наблюдение на повърхностната активност в Черно море. Точният тип оръжие, използвано при атаката, както и моментът на нападението, остават неясни, но информация за атаката се появи още вчера, 21 август. Сега украинските военни на практика я потвърждават.

Какво е поразено?

⚡ Ukrainian forces destroy Russian drone base in Crimea



The General Staff reported that Ukraine’s Navy struck a Russian drone base at the Khersones airfield in occupied Crimea.



The strike destroyed up to three Mohajer-6 and two Forpost UAVs — drones Russia had been using for… pic.twitter.com/APWfbboDFz — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025

Mohajer-6 са оръжия с голям обсег. Тези дронове могат да прелетят до 200 километра.

Русия пък използва Forpost срещу Украйна от началото на инвазията си през 2014 г. След началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. дроновете се използват главно в южната част на Украйна от въздушните сили на Черноморския флот, за да атакуват украинските брегови ракетни системи "Бастион".

Крим е под руска окупация от незаконната анексия на руските власти през 2014 г. Украйна засили ударите по военната инфраструктура на полуострова от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Какво се знае за "Херсонес"?

Последният украински удар в Крим преди това беше на 21 август. Стана ясно, че е ударено поредно военно летище, както и база на ГРУ. Има геолокализация на пожари, които са засечени от системата FIRMS на НАСА. Уцелено е руското военно поделение № 95408, което е на Черноморския флот на Руската федерация. То се ползва от ГРУ. Уцелена е и авиобазата "Херсонес", където има руски военни хеликоптери и складове с дронове клас "Шахед", стана ясно вчера.

Explosions rang out at night in occupied Crimea. Local residents heard blasts in Sevastopol and near Cape Fiolent. pic.twitter.com/zlK2vhagXh — WarTranslated (@wartranslated) August 21, 2025

Потвърждение на данните има както от украинска страна, така и от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Херсонес" е старо военно летище на нос Херсонес в анексирания от руснаците Севастопол. Преди и по време на Втората световна война тук са били базирани изтребители, щурмови самолети и торпедоносци. След войната летището е било използвано от съветската авиация.

"Херсонес" се използва за тренировъчни полети. Според украинското партизанско движение АТЕШ сега се използва за площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати.

