Тръмп с ръкописна бележка до Орбан: "Виктор, много съм ядосан, ти си ми голям приятел" (СНИМКА)

22 август 2025, 15:22 часа 63 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп изразил гнева си от украинските атаки срещу нефтопровода "Дружба", който снабдява Унгария и Словакия с руски петрол. Ръкописна бележка, за която се предполага, че е написана от Тръмп с такъв текст, е публикувана унгарският премиер Виктор Орбан в закрита група с негови поддръжници във Facebook, съобщи унгарският вестник "Magyar Nemzet".

"Виктор, не ми харесва да чувам това. Много съм ядосан. Кажи това на Словакия. Ти си ми голям приятел", гласи текстът на бележката. 

Орбан бил писал до Тръмп, за да се оплаче от атаките срещу "Дружба" и негативното им въздействие върху унгарската енергетика. 

Бележката беше споделена и в социалната мрежа X от Андраш Ласло, унгарски член на Европейския парламент от партията Фидес на Виктор Орбан.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
