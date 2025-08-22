Унгария и Словакия поискаха ЕК да вземе мерки срещу Украйна

Унгария и Словакия призовават Европейската комисия "да предотврати" украинските атаки по нефтопровода "Дружба", който за трети път в последните дни стана мишена на Киев. За втори път украинските сили поразиха важната за Русия помпена станция "Унеча" в Брянска област - това е най-големият хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба", която снабдява двете европейски държави с руски петрол. Докато украинците опитват да намалят приходите за военната машина на диктатора Владимир Путин, свръхзависимите от руските горива Будапеща и Братислава се жалват пред Брюксел.

За призива към ЕК съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто в социалните мрежи. Той допълни, че тръбопроводът е много важен за енергийните доставки за Унгария и Словакия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

За пет дни Унгария и Словакия може да нямат руски петрол, жалват се двете страни

Сиярто и неговият словашки колега Юрай Бланар днес изпратиха писмо до върховния представител по външната политика на Европейския съюз Кая Калас и до енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни.

Припомняме, че при предишния удар по станция "Унеча" доставките бяха възобновени в рамките на един ден въпреки думите за невероятна трагедия от страна на Сиярто. Той дори заплаши Украйна, че Унгария може да ѝ спре тока: След унгарски словоизлияния по Украйна: Руският петрол пак потече към Унгария и Словакия.

"Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия", заяви Сиярто. "Тръбопроводът "Дружба" е незаменим за енергийните ни доставки. Без него предоставянето на петрол за нашите страни е просто невъзможно. Подобни нападения са пряко и неприемливо нападение срещу енергийната ни сигурност", допълни той.

След първата атака по "Унеча" външният министър на Украйна Андрий Сибиха отвърна на Сиярто да се оплаче на приятелите си в Москва.

Снимка: Getty Images

Унгария: ЕК не ни защитава

Отбелязвайки, че ЕК през януари е поела ангажимент спрямо подобни нападения срещу линиите за доставки, Сиярто заяви, че "въпреки тези три удара, тя запази мълчание, не предприе никакви мерки в защита на енергийните доставки на страните членки". Третата атака беше по помпената станция "Николско" в Тамбовска област.

В писмото си Сиярто и Бланар призоваха Еврокомисията да предприеме мерки спрямо украинските удари срещу тръбопровода към Унгария и Словакия.

"Брюксел трябва да разбере, че те са Европейската комисия, а не Украинската комисия", заяви Сиярто.

Още: Германия не е засегната от прекъсването на петролните доставки от Русия

В писмото си той и Бланар отбелязват, че декларацията на ЕК от 27 януари призовава трети страни да уважават целостта на енергийната инфраструктура като "въпрос на сигурността за ЕС".

"Предвид това, че през последните години ЕС и страните му членки предоставиха стотици милиарди евро подкрепа на Украйна, приемаме действията на Украйна, които силно заплашват енергийната сигурност на Унгария и Словакия, за напълно неприемливи", пише в писмото на двете правителства, които се считат за благосклонни към Кремъл.

"Категорично призоваваме ЕК незабавно да спази ангажиментите си, подчертани в горепосочените изявления, и да гарантира сигурността на доставките на енергийни ресурси за страните членки", заявиха министрите.

Още: Унгария пак остана без руски петрол