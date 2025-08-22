Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат

Временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и на и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) Антон Славчев разполага с 464 501 лева от трудови доходи в банковата си сметка. На месец той взема по 15 219 лв. брутна заплата, става ясно от имуществената му декларация за 2024 г., подадена пред КПК. По традиция, декларациите на длъжностните лица за предходната календарна година стават публично достояние през август.

За 2023 г. Славчев беше отчел, че има 355 551 лв. в сметките си - т.е. за година е натрупал над 100 хиляди лева. Това явно е тенденция: декларираните му средства за 2022 г. бяха 233 875 лева, за 2021 г. - 192 451 лева, за 2020 г. - 158 673 лева, за 2019 г. - 119 438 лева, за 2018 г. - 73 068 лева.

"Апартаментгейт" и какво недвижимо имущество декларира Антон Славчев сега

Славчев, в качеството си на зам.-председател на единната тогава КПКОНПИ, попадна в епицентъра на скандала "Апартаментгейт" през 2019 г. Тогавашният заместник на Пламен Георгиев се оказа, че не е декларирал пълната цена на апартаменти и остъклена тераса от 244 кв. м, разкри сайтът за разследваща журналистика "Биволъ". В декларацията му за 2018 г. бе отбелязано, че терасата от 244 кв. метра струва 38 000 лв. В Имотния регистър се виждаше, че същата остъклена тераса е изповядана на цена 216 419 лв., но придобивката е съвместна, а не само на Славчев: Прокуратурата още мълчи за рекордно голямата тераса по "Апартаментгейт".

От публикувани снимки през Google Earth личеше, че постройката е със солиден покрив и е напълно пригодена за целогодишно обитаване. Достъп до терасата имат три апартамента на първия етаж на сградата на ул. "Нишава" 4 в кв. "Хиподрума".

Според "Биволъ" цената на апартамента на Антон Славчев е очевидно под всякакви пазарни стойности, тъй като той е платил за 62,6 кв. метра и за три гаража (17,13 и 13 кв. м) само 29 251 лв. Неговата близка Зорница Тодорова пък е платила 20 140 лв. за 64 кв. метра. Така средната цена на жилищата им се оформя около 150-160 евро на кв. м, а на гаражите - по 100 евро на квадрат. По същото време в "Хиподрума" са изповядвани сделки на цени от близо 1000 евро на кв. м, показваше статистиката за средни цени на продажбите в сайт за недвижими имоти.

В крайна сметка по този въпрос нямаше някакво институционално развитие: "Апартаментгейт" - недосегаемите отново са "невинни".

Оттогава насам всяка година Антон Славчев декларира, че от 2019 г. ползва чуждо жилище в София с площ от 52 квадратни метра - по договор за 3000 лева.

Как Славчев остана начело на КОНПИ и фиаското с КТБ

През септември 2024 г., след близо пет часа дебати и скандали, Народното събрание не успя да освободи Антон Славчев като и.ф. председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и като член на двата органа. Точката бе внесена от Николай Денков от ПП-ДБ и група народни представители от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". Предложението бе подкрепено в пленарна зала само от депутатите на ПП-ДБ, "Възраждане" и нечленуващи в ПГ - 95 гласа, докато ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" защитиха оставането на шефа на Антикорупционната комисия (91 "против" и 8 "въздържали се"). От ИТН не участваха в гласуването. За да бъде успешно гласуването, следваше да се осигури конституционно мнозинство от 2/3, а именно - минимум 160 гласа.

А през август тази година се разбра, че КОНПИ ще трябва да плати цели 52 милиона лева съдебни такси, и то по дело за КТБ, по което комисията се отказва от своя собствен иск за запор на имущество за 1,3 млрд. лева. Бюджетните разходи на КОНПИ - т.е. издръжката на комисията и работата ѝ - за 2025 година са в размер на малко под 16 млн. лева. С едно провалено дело тя трябва да плаща такси в размер на годишния си бюджет за над 3 години - и делото не е загубено в съда, а защото комисията се отказва от него, съобщи неправителственият Антикорупционен фонд: Провал по дело за КТБ: Антикорупционната комисия трябва да плати 52 млн. лева.

Член на Антикорупционната комисия има повече пари от Славчев

Любопитна е декларацията на друг от тримата членове на КПК и КОНПИ - Пламен Йоцов. Той се оказва по-богат от Антон Славчев - в множеството си банкови сметки държи над 477 хиляди лева. Произходът им е заплата, спестовна сметка и депозит. На месец взема по 13 477 лева брутна заплата. През 2024 г. си е купил гараж с площ 13,8 кв. м в София за 66 499 лева. Взел си е и товарен автомобил "Форд" за 7221 лева.

Другият член на комисията - Антоанета Георгиева-Цонкова - декларира, че от заплата и спестявания е натрупала около 13 хил. лв. Подобна е сумата на съпруга ѝ - също от заплата и спестявания. Тези пари са отбелязани като "налични средства". Иначе в сметките си Георгиева-Цонкова има близо 42 хил. лв. от заплати и спестявания. Съпругът ѝ разполага с над 26 хиляди лева в своите банкови сметки. Георгиева-Цонкова има и отбелязани задължения - 3000 лева овърдрафт по договор за банков кредит, а съпругът ѝ изплаща остатък по главница от ипотечен кредит - 11 858 лева. Тя е вложила близо 9000 лева от заплата в инвестиционни/пенсионни фондове, в това число и криптовалути. На месец взема по 13 477 лева бруто.

