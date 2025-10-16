Войната в Украйна:

Стотици хиляди рубли глоба и депортиране: Нови мерки срещу абортите в Русия

Благотворителната фондация "Жени за живот" предложи въвеждането забрана на федерално ниво за принуждаване на бременни жени към аборт в Русия. Глобите за нарушения могат да варират от 50 000 до 800 000 рубли. Максималната предвидена глоба е за публично принуждаване на непълнолетни към аборт в медиите и онлайн, както и за натиск от страна на работодателя върху жена. Първото четене промените в закона за здравеопазването се проведе на 15 октомври в Обществената палата на Русия, съобщи "Ведомости". разполага с копие от проекта за изменения.

Проектът

В проекта се посочва, че принуждаването на бременна жена към аборт ще доведе до административна отговорност. Ако промените бъдат приети, се очаква измененията да влязат в сила 10 дни след официалното публикуване на документа. Самият проект за закон не посочва конкретен размер на глобата, но вариантите са -  за физически лица може да варира от 50 000 до 100 000 рубли, а за длъжностни лица - от 100 000 до 300 000 рубли.

Освен това, отделни глоби се налагат за склоняване на непълнолетни към прекъсване на бременност, срещу две или повече лица, в публични изказвания и публикувани произведения, в медиите и онлайн, както и за оказване на натиск върху жена от страна на работодател (използване на служебна зависимост). За физически лица глобата ще варира от 100 000 до 200 000 рубли, за длъжностни лица - от 100 000 до 500 000 рубли, а за юридически лица - от 500 000 до 800 000 рубли.

Аборти

Според Росстат, през 2023 г. са прекратени 3346 бременности от непълнолетни, 204 от които са сред момичета под 14-годишна възраст и 3142 сред момичета на възраст от 15 до 17 години.

Предложенията на активистите са насочени главно към чужденци и лица без гражданство. Ако убедят жена да направи аборт, те ще бъдат глобени с между 50 000 и 100 000 рубли, със или без административно депортиране от Руската федерация. Друго наказание е арест до 15 дни, със или без депортиране. 

