"Обичаш ли ме?": Психолог от Харвард споделя 8 фрази, които разрушават връзката ви

Думите имат сила, която дори най-острите мечове не могат да притежават. Особено когато става въпрос за взаимоотношения, където най-милите думи могат да докоснат сърцето, но по-грубите могат да го разрушат напълно.

Доверието е в основата на всяка връзка. Но тъй като двама души в една връзка идват от собствените си пътувания и минали преживявания, може да е трудно да бъдете напълно уязвими с доверието си и да се освободите от илюзията за контрол. Сега д-р Кортни Уорън, доктор по философия, обучен и сертифициран психолог от Харвард, сподели с CNBC осем фрази, които двойките, които наистина си вярват, никога не използват. Тъй като те могат да причинят дългосрочни щети на връзката ви.

„Обичаш ли ме?“

Изповядването на любовта ви към партньора трябва да е искрено и връзката ви трябва да е достатъчно силна, за да можете и двамата да повярвате в нея. Ако непрекъснато търсите уверение в нея, това може да е знак, че несигурността ви се появява отново. След определен момент те може да казват „да“, но вие губите искреността в думите. Вместо да искате уверение в любовта им, можете да попитате партньора си дали се чувствате уязвими и имате нужда да почувствате връзката си.

Какво да се каже вместо това?

Е, можете да поискате прегръдка или просто откровен разговор за това как и двамата се чувствате относно връзката си напоследък.

„Дай да видя телефона ти“

Е, тази фраза не е просто червен флаг, но може да бъде и нещото, което кара партньора ви да се дистанцира от вас. Проблемите с доверието могат да ви накарат да оправдавате всяко действие пред себе си, дори да проверявате лоялността на партньора си, като проверявате телефона му. Но това, което сигнализира на по-дълбоко ниво, е липсата на доверие във връзката ви, което не е здравословно.

Какво да се каже вместо това?

Ако имате някакви съмнения или се нуждаете от уверение за нещо, можете да ги попитате дали има нещо, което не ви казват, или просто да споменете, че сте видели, че са получили някои късни съобщения и да попитате дали всичко е наред. Техният отговор може да определи следващите ви стъпки.

„Дори не те познавам вече“

Звучи като драматична реплика от филм, нали? Е, нека си остане на екраните. Едно от най-важните знания, когато навлизате във връзка, е, че хората еволюират и се променят. Ако връзката ви е силна, и двамата можете да се променяте и да растете заедно. Ако има определени промени, от които не сте доволни, е по-добре да общувате, отколкото да правите подобни изявления.

Какво да се каже вместо това?

Еми, според Уорън, можеш да продължиш с просто изявление като „Не знаех това за теб“ или „Все още уча за теб. Харесва ми това“.

„Не ме оставяй“

Ангажираността е важна в една връзка, но ако обстоятелствата се променят, вие или вашият партньор може да почувствате, че искате да я прекратите. Ако имате идеалите да продължите напред, независимо какво се случва, това е добре. Но да искате същото от другия човек чрез внушаване на вина, манипулиране или молба не е здравословно и за двамата.

Какво да се каже вместо това?

Можете просто да споделите, че имате доверие на вашата връзка, че ще премине през трудните моменти, или да им кажете, че ще се справите добре, ако някога решат, че връзката не е подходяща за тях.

„Не мога да говоря с теб за това“

Всеки иска партньор, с когото може да говори за всичко. Независимо дали става въпрос за нещо болезнено, неудобно или дори за несъгласие, жизненоважно е да изразявате емоциите и мислите си за всичко.

Какво да се каже вместо това?

Кажете на партньора си, че може да ви каже всичко и че искате да следвате същото. Също така, благодарете му, че е до вас, когато нещата станат трудни.

„Пиши ми всеки час“

Количеството видеоклипове в социалните мрежи, които броят секунди и задачи през деня, за да завършат с „Той/тя може да отдели шест секунди, за да ти пише, толкова е лесно“ е вярно. Но доверието, което е дълбоко, не се нуждае от ежечасно успокоение. Колкото и да е хубаво да прекарваме всеки час заедно, понякога човек има нужда от пространство, за да бъде просто индивидуален.

Какво да се каже вместо това?

Пожелайте им забавление, където и да отиват, или просто ги помолете да ви уведомят, когато пристигнат и се върнат.

„Приключих с теб“

Връзките имат своите възходи и падения. Все едно си на кораб във водата, може понякога да се наведеш много ниско или дори да скочиш доста високо. Но използването на силата, за да ги прекратиш, в спорове е токсично и може наистина да подкопае доверието на партньора ти във теб и във връзката ви. Празните заплахи не остават едни и същи за дълго и е нужен само един момент, за да станат значими, за теб или за тях.

Какво да се каже вместо това?

Избирайте позитивни и окуражаващи думи като „Ще се справим с това“ или „Няма да ходя никъде. Ще те пазя“.

„Трябва да знаеш защо съм разстроен“

Животът е труден и забързан и дори най-близкият човек на света няма време да чете мислите ви. Поставянето на подобни очаквания върху партньора ви може да го накара да се чувства обременен с отговорност, която не е справедлива. Ако връзката ви е здрава, трябва сами да споделяте какво чувствате и мислите.

Какво да се каже вместо това?

„Ето защо съм разстроен“ или „Имам нужда от момент да се успокоя, но ще се върна, когато съм готов да говоря.“ Следвайте тези твърдения и ако сте твърде ядосани, за да говорите, отделете момент да се успокоите, вместо да избухвате.

Здравословните взаимоотношения изискват усилия, размисъл и време за изграждане. Вместо да функционирате според капризите си, трябва да направите крачка назад и да анализирате последствията, които действията ви могат да имат върху връзката ви и върху партньора ви. Тези фрази са пример за това как понякога можем да се изгубим в собствения си балон от чувства и да игнорираме по-големите смислени отговорности от това да сме с някого. Работете заедно върху неща, които смятате, че липсват, вместо да се обвинявате един друг. Любовта всъщност е лесна, ако работите усилено.