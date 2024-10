Страховит взрив на бензиностанция в Грозни, има жертви (ВИДЕО)

Поне четирима души са загинали, след като цистерна избухна на бензиностанция в чеченската столица Грозни.

Трагедията се е разиграла на булевард "Мохамед Али" в Грозни. Видеокадри от мястото на случилото се показват как взривната вълна изхвърля цистерна, която лети към автомобил:

Gas station explodes in Grozny, Chechen Republic, Russia.



This is not the first one - an explosion in nearby Makhachkala, Dagestan, took lives of 13 people on 27 September.



pic.twitter.com/ITtpTkUg46