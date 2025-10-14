"Страстта на Путин към историята е равна само на неспособността му наистина да я разбере." Това е цитат на Марк Галеоти, английски историк и един от най-проницателните и известни експерти по Русия, от интервюто му пред Corriere della Sera.

Цитатът продължава с думите: "Той се отнася към нея като към бюфет, от който човек може да вземе каквото си поиска. И се възползва от факта, че Русия никога не е преодоляла демоните на миналото си."

Марк Галеоти е почетен професор в Училището по славянски и източноевропейски изследвания към Лондонския университетски колеж и асоцииран сътрудник по евроатлантическа геополитика в Съвета по геостратегия, както и бивш старши асоцииран сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания.