Стрелба във Виена, има убити и ранени

Най-малко двама души са били убити при инцидент със стрелба във Виена, съобщават австрийските медии. Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в квартал "Леополдщат". В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот.

Какво се знае за инцидента?

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация.

По данни на полицията двама непълнолетни членове на семейството са били намерени физически невредими.

Според информация на полицията е последвала улична престрелка между полицията и нападателя, който се е опитал да избяга с автомобил. Малко по-късно е бил намерен мъртъв в същото превозно средство недалеч от местопроизшествието.

Точните обстоятелства за трагичния инцидент все още не са ясни, както и не се знае какви са били отношенията между жертвите и предполагаемия извършител.