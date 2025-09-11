Войната в Украйна:

Отново стрелба в гимназия в САЩ, има ранени ученици

11 септември 2025, 06:25 часа 338 прочитания 0 коментара
Отново стрелба в гимназия в САЩ, има ранени ученици

Ученик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля. Това  съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.

Сигнал за инцидента е получен около 12:30 часа (местно време) в гимназия "Евъргрийн" в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.

ОЩЕ: Докато говори за масовите стрелби: Застреляха публично известен поддръжник на Тръмп (ВИДЕО 18+)

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.

"Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели", добави Кели.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.

ОЩЕ: Касапница в католическо училище в САЩ: Мъж откри огън по децата (ВИДЕО)

В гимназията учат над 900 ученици.

През 1999 г. стрелба в училището "Колумбайн" в окръг Джеферсън отне живота на 14 души.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Стрелба САЩ Стрелец училище Денвър информация 2025
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес