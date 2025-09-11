Отново стрелба в гимназия в САЩ, има ранени ученици

Ученик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля. Това съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.

Сигнал за инцидента е получен около 12:30 часа (местно време) в гимназия "Евъргрийн" в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.

"Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели", добави Кели.

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.

В гимназията учат над 900 ученици.

През 1999 г. стрелба в училището "Колумбайн" в окръг Джеферсън отне живота на 14 души.