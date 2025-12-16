Строга и награждавана - учителката-мишена на нападателя в руското училище в Одинцово (СНИМКА И ВИДЕО)

Целта на деветокласника, който рани охранител и уби малко момче в Успенското училище в Одинцово, била неговата учителка по математика. 29-годишната Мария К. била заместващ учител в класа на Тимофей К. и системно му се карала за лошото му представяне. Дмитриевна била много взискателен учител, многократно награждавана за успеха на учениците си по математика. В 9Б клас, където учил Тимофей, тя била заместващ учител по време на отсъствието на основния преподавател. Отношенията между двамата били влошени заради лошото представяне на тийнейджъра, лошото му поведение и отказа му да пише домашни.

Учителката

Мария е преподавала на учениците в начален етап и затова тийнейджърът я търсил в крилото на началното училище. Той не успял да я намери и в крайна сметка негови жертви се оказали охранителят и 9-годишно момче.

Загиналото дете

Загиналият четвъртокласник е син на хигиенистката на училището. Той има брат близнак, който също учи в четвърти клас в същото училище. Класната ръководителка на убитото момче в момента се разпитва. Именно тя е прикрила децата с тялото си в първите минути от нападението в училището. Когато нападателят се разсеял, тя скрила децата в класната стая - всички освен убитото момче - тя не го забелязала да бяга към стълбите и сега се обвинява за смъртта му. Тимофей К. е признал вината си.

