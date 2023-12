Свещеник се размина по чудо с отломки на руска ракета (ВИДЕО)

Охранителна камера е заснела как божият служител отива до един от олтарите с икона и зад гърба му се срутват отломки на ракета, които явно са уцелили църквата, в която той служи.

In #Odesa, a priest was holding a service right during shelling - debris fell literally a meter away from him. pic.twitter.com/oAqDNcjxAT