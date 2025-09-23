Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)

Най-малко 74 души са арестувани в Молдова. Те са обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“ в източноевропейската държава, след като президентът Мая Санду обвини Русия в опит да повлияе на парламентарните избори следващия уикенд, пише "Ал Джазира". Заподозрените са били задържани в понеделник по време на над 250 полицейски акции. „Претърсванията са свързани с наказателно дело за подготовка на масови безредици и дестабилизация, координирани от Руската федерация чрез престъпни елементи“, се казва в изявление на полицията в понеделник.

🇲🇩 Ahead of the upcoming elections, a message from Maia Sandu:



“Dear citizens, the danger is great, but our strength must be even greater. Let us be worthy of our Moldova. Let us not sell it to thieves, and let us not allow others to sell it. On Sunday, let us show everyone that… pic.twitter.com/zTFmSF2sqR — Brave Romania (@brave_romania) September 22, 2025

Обучени в Сърбия

Виктор Фуртуна, водещ молдовски прокурор, заяви, че арестуваните са на възраст между 19 и 45 години. От думит му стана ясно, че повечето от тях са преминали обучение в Сърбия.

Някои от тях дори не знаеха истинската цел на тези пътувания, защото бяха представени като поклонници, само за да бъдат по-късно въвлечени в обучение за предизвикване на безредици“, каза още Виорел Чернаутяну, допълва "Асошиейтед Прес".

Колко пари е налял Кремъл в Молдова?

Прозападната Санду, която определи гласуването в неделя като „най-значимото“ в историята на нацията, обвини Кремъл, че е налял „стотици милиони евро“ в страната в опит да повлияе на изборите. „Хората са опиянени ежедневно с лъжи“, каза Санду след акциите в понеделник. „Стотици хора са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх.“ „Обръщам се към всички граждани: Не трябва да позволяваме страната ни да бъде предадена на чужди интереси“, добави президентът. Москва отдавна отрича намеса във вътрешните работи на Молдова. Кремъл е обвинен и в намеса в политиката на съседната на Молдова, Румъния. ОЩЕ: "Целта на Кремъл е ясна - да превземе Молдова през урните": Президентът Мая Санду сравни и България (ВИДЕО)