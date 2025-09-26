Сърбия арестува двама души, провеждали бойно обучение на граждани на Молдова и Румъния

Двама души са арестувани в Сърбия по подозрение, че са предоставяли бойно-тактическо обучение на граждани на Молдова и Румъния, с цел да окажат физическа съпротива на молдовската полиция в случай на безредици в изборния ден, съобщи македонската медия "Вечер".

Отдел „Криминална полиция“ – Служба за борба с тероризма, в сътрудничество с Агенцията за сигурност и информация, арестува двама души по подозрение в извършване на престъплението организиране на участие във война или въоръжен конфликт в чужда държава.

Арестувани са Л. П., роден 1988 и С. С., роден през 1978. Министерството на вътрешните работи не уточни дали арестуваните са сръбски граждани или руснаци, като се има предвид, че главният прокурор на Молдова Виктор Фуртуна заяви, че има подозрение, че руски граждани са организирали обучението в Сърбия.

Изборите в Молдова се провеждат тази неделя, 28 септември.