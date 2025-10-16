"Танцът на епохите" идва в България – спектакъл, който пренаписва историята чрез движение

На 4 ноември София ще посрещне грандиозния турски спектакъл "Танцът на епохите" – сценично произведение, което превръща историята в движение и културата в универсален език на човешката памет. След премиерата в столицата представлението ще гостува във Велико Търново, Шумен, Варна и Пловдив. Организатор на българското турне е "Vienna Trend Events".

Спектакълът е дело на хореографа и режисьор Серхат Турак – артист с над 25 години опит, чието име се свързва с най-мащабните танцови продукции в Турция. "Танцът на епохите" е резултат от шест години изследвания и година и половина интензивна подготовка. В него участват над 100 артисти – танцьори, актьори и акробати, които пресъздават универсалния език на движението хилядолетната история на тюркските народи – от легендите на Централна Азия до съвременността.

"Не исках да направя просто спектакъл, а преживяване, което да накара хората да се замислят откъде идват и накъде отиват", споделя Турак. "Танцът е езикът, който ни свързва през вековете – език на духа и паметта." Точно тази философия прави "Танцът на епохите" различен от всичко, което публиката е виждала досега – не просто шоу, а живо пътуване през времето, в което минало и настояще се преплитат.

Публиката ще стане свидетел на 18 различни сцени, всяка от които разкрива отделна епоха – от митичните времена на Деде Коркут и царица Томирис до бурния ХХ век с образа на Мустафа Кемал Ататюрк. Музиката и сценографията се преплитат с танц, визуални ефекти и костюми, изработвани в продължение на година, вдъхновени от реални исторически детайли и традиционни символи.

"Всеки танц е разказ. А когато разказваш чрез тяло, жест и светлина – ти вече не си просто хореограф, а разказвач на човешки съдби", казва Турак. Вдъхновението за спектакъла идва от желанието му да покаже, че културите не се делят – те се преплитат. "Когато българската публика гледа представлението, тя ще открие отражение на своята собствена култура. Нашите истории имат общи корени и танцът ги събира в едно цяло."

Факти за спектакъла

• Над 100 артисти – танцьори, актьори и акробати, участват в продукцията.

• 18 сцени, пресъздаващи различни исторически и митологични епохи

• Повече от 100 смени на костюми, изработвани в продължение на година

• Репетиции по 6–8 часа дневно, а в дните на представление – до 10 часа

• Историческите сцени включват митове, герои и празници като Норуз, Деде Коркут, Томирис и Ноевия потоп

• Музиката е оригинална, написана специално за спектакъла, а сценографията използва съвременни мултимедийни технологии

"Танцът на епохите" е не просто история, разказана с движения, а проект, който цели да обедини културите и да покаже, че духовността и изкуството нямат граници. Турак определя своя труд като "мост между миналото и бъдещето, между традицията и съвременността". Турнето в България е част от международната инициатива за културен обмен и разбирателство чрез изкуството.

Спектакълът ще се играе в пет български града – София, Велико Търново, Шумен, Варна и Пловдив. Билетите вече са в продажба, а публиката може да очаква едно от най-зрелищните събития в културния афиш на годината.

Кога и къде да посетите "Танцът на епохите"?

4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ

5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски

6.11. – Шумен / Арена Шумен

7.11. – Варна / ДКС Варна

8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.

Все още могат да се закупят билети с отстъпка с промокод EPIC20 тук: https://www.golden-sands-tickets.com/. Деца до 6 години влизат безплатно, напомнят организаторите от Vienna Trend Events.