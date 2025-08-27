Теч на газ спря трафика на летището в Атина

На 26 август по време на строителни дейности в старата зона за краткосрочно паркиране на международното летище в Атина се скъса газопровод. Теч на газ наруши трафика на летището.
Работници случайно пробиха газопровода около 15:00 ч., докато строяха нова многоетажна паркинг структура.
Летищните власти бяха уведомени незабавно и в сътрудничество с пътната полиция достъпът до пътя за пристигащи беше временно блокиран, пише в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.
След рутинна проверка властите отмениха ограниченията на трафика.
Не беше съобщено за наранявания и работата на летището продължи без други инциденти. Разследващите проверяват обстоятелствата, довели до пробива на газопровода.
