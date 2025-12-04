Спорт:

Почит към най-добрия преговарящ: Институтът за мир вече носи името на Тръмп

04 декември 2025, 06:05 часа 307 прочитания 0 коментара
Почит към най-добрия преговарящ: Институтът за мир вече носи името на Тръмп

Името на Доналд Тръмп бе изписано на фасадата на Американския институт за мир. Промяната става в навечерието на церемонията по подписването на споразумение между Демократична република Конго и Руанда, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. "Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир", пише в официалния акаунт в "X" на американската дипломация.

ОЩЕ: Мадуро провел "сърдечен" разговор с Тръмп

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г. по време на президентството на Роналд Рейгън. Финансираната от Конгреса независима организация с нестопанска цел се стремеше по-специално да предотвратява и разрешава международни конфликти и до началото на годината разполагаше с изследователи и специалисти по международни въпроси, както би направил един мозъчен тръст.

Очаква се в седалището на тази институция, в центъра на Вашингтон, да се състои церемонията по подписването на мирно споразумение, което трябва да сложи край на насилието в източната част на Демократична република Конго. В нея ще участват президентите на ДР Конго и на Руанда Феликс Чисекеди и Пол Кагаме.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тръмп: Путин иска да види края на тази война (ВИДЕО)

Според самия Тръмп усилията му да сложи край на няколко конфликта по света – в Газа, между Индия и Пакистан, между Камбоджа и Тайланд и др.,  би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Нобелова награда за мир мир
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес