Кой има имен ден днес, 4 декември 2025 г. Честито!

На 4 декември 2025 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Варвара, Варя, Варадин. На този ден почитаме паметта на света великомъченица Варвара. Според обичаите на този ден се препоръчва посещение на църква и молитва към светицата, също така не трябва да ходите на гости и се разхождате вечер. На този ден човек не трябва да обижда жените - това ще донесе нещастие на цялото семейство. Молитвите към нея са за помощ за забременяване и за добро здраве на децата.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрава, благословена и успешна. Нека енергията на празника зареди живота ти с късмет! Бъди винаги заобиколена от хората, които цениш и обичаш!

***

Честит празник! Изживей своя неповторим ден! Нека всички пожелания бъдат от сърце и се сбъднат в точния момент, когато имаш нужда от тях! Весело празнуване!

***

Нека твоят празник засияе така силно, че да освети нощта като ден! Всяко пожелание да се превърне в заповед за изпълнение от Съдбата и да те дари с щастлив и честит живот! Наздраве!

***

Нека твоят имен ден бъде повод да се събереш с най-добрите си и верни приятели. Да прекарате незабравими часове заедно, да се сбъднат мечтите ти, да имаш толкова много, че да раздаваш щедро любов и вярност! Весело празнуване!

