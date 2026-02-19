Телеграм "нахрани" Русия: Лъжете, че чужди служби са ни хакнали

Мобилното приложение Телеграм (Telegram) официално отрече твърдението на руския министър на дигиталното развитие Максут Шадаев, че чужди разузнавателни служби имат достъп до самото приложение и всеки поверителен разговор, който се провежда през него - Още: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

"Твърдението на руското правителство, че нашата система за криптиране е била хакната, е умишлена измислица, предназначена да оправдае забраната на Telegram и принуждаването на руските граждани да използват контролирана от държавата платформа (MAX - чат приложение, в което дял има братовчед на руския диктатор Владимир Путин) за съобщения, предназначена за масово наблюдение и цензура". Това гласи официалният отговор на Телеграм, цитиран от Reuters.

Припомняме, че създател и собственик на Телеграм е руснак - Павел Дуров.

Прокремълските медии обаче не цитират частта от изявлението за MAX и че се използва принуда руснаците да го ползват, а дори в условията за поверителност на това приложение се казва, че то споделя данни на потребители с руски държавни агенции.

Колкото до сигурността в Телеграм - вече има язвителни подигравки как Шадаев все пак каза пред военната комисия на Думата, че приложението можело да не се спира съвсем за руските военни, докато те изцяло преминат към други инструменти за комуникация. Е как така - хем ни подслушват, хем ще ползваме - подигравките са в този стил.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Павел Дуров, Getty Images