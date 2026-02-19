Кървава традиция: Седмо нападение в руско училище от началото на годината

Седмо поред нападение в образователна институция в Русия от началото на 2026 г. се случи на 19 февруари. Седмокласник от училище № 1 в Александровск в Пермска област нападнал съученик с нож. По информация на телеграм-канала SHOT, нападателят е намушкал съученика си няколко пъти. Учителите са успели да изтръгнат оръжието от тийнейджъра, след което са се обадили на полицията. Мотивът за нападението в момента се разследва.

Състоянието на пострадалия

Жертвата е в тежко състояние и е евакуирана в близкото населено място Березники. Въздушна линейка се готви да излети от Перм. От Следственият комитет съобщиха, че е образувано наказателно дело и нападателят е задържан.

Кървава традиция

Това е седмото нападение срещу образователна институция в Русия от началото на годината. На 3 февруари бяха извършени две нападения. В Уфа ученик влезе в техникум с еърсофт пистолет и фойерверки. В същия ден в училище в Красноярския край ученик нападна учител с нож и рани друг ученик. На 4 февруари момиче внесе бензин и чук в училище в Красноярск, едно дете получи изгаряния, а двама са с наранявания на главата.

На 5 февруари в Оренбургска област пиян мъж влезе в детска градина в Бугуруслан и рани един от служителите. На 7 февруари 15-годишен тийнейджър намушка петима души в общежитието на Беларуския държавен медицински университет в Уфа.

На 11 февруари 17-годишен ученик извърши нападение с пистолет Индустриалния колеж в Анапа - охранителят загина.

2025 година

През 2025 г. в училища в Русия са регистрирани 11 нападения на ученици срещу техни съученици, връстници или учители. Експертите свързват нарастването на подобни инциденти не само с тормоза в училище, но и с нарастването на държавното насилие и военните лозунги, които се разпространяват в цялата страна.

