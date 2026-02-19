Лайфстайл:

Кървава традиция: Седмо нападение в руско училище от началото на годината

19 февруари 2026, 11:56 часа 200 прочитания 0 коментара
Кървава традиция: Седмо нападение в руско училище от началото на годината

Седмо поред нападение в образователна институция в Русия от началото на 2026 г. се случи на 19 февруари. Седмокласник от училище № 1 в Александровск в Пермска област нападнал съученик с нож. По информация на телеграм-канала SHOT, нападателят е намушкал съученика си няколко пъти. Учителите са успели да изтръгнат оръжието от тийнейджъра, след което са се обадили на полицията. Мотивът за нападението в момента се разследва.

Момче удари учителка по математика с чук по главата (18+ ВИДЕО)

Състоянието на пострадалия

Жертвата е в тежко състояние и е евакуирана в близкото населено място Березники. Въздушна линейка се готви да излети от Перм. От Следственият комитет съобщиха, че е образувано наказателно дело и нападателят е задържан.

Още: Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (ВИДЕО 18+, СНИМКИ)

Кървава традиция

Това е седмото нападение срещу образователна институция в Русия от началото на годината. На 3 февруари бяха извършени две нападения. В Уфа ученик влезе в техникум с еърсофт пистолет и фойерверки. В същия ден в училище в Красноярския край ученик нападна учител с нож и рани друг ученик. На 4 февруари момиче внесе бензин и чук в училище в Красноярск, едно дете получи изгаряния, а двама са с наранявания на главата.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тиха и необщителна: Момиче заля съучениците си с бензин и ги запали (18+ ВИДЕО)

На 5 февруари в Оренбургска област пиян мъж влезе в детска градина в Бугуруслан и рани един от служителите. На 7 февруари 15-годишен тийнейджър намушка петима души в общежитието на Беларуския държавен медицински университет в Уфа.

Елитно училище и място, свързано с Путин: Подробности за клането в Русия (ВИДЕО)

На 11 февруари 17-годишен ученик извърши нападение с пистолет Индустриалния колеж в Анапа - охранителят загина. 

Още: Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

2025 година

През 2025 г. в училища в Русия са регистрирани 11 нападения на ученици срещу техни съученици, връстници или учители. Експертите свързват нарастването на подобни инциденти не само с тормоза в училище, но и с нарастването на държавното насилие и военните лозунги, които се разпространяват в цялата страна.

И децата в Русия агресират: Четвърто нападение в руско училище от началото на зимата (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия нападение война Украйна руско училище
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес