Туск с извънреден призив към поляците в Иран

Полските граждани незабавно да напуснат Иран. Този призив отправи премиерът Доналд Туск и предупреди, че заради потенциален въоръжен конфликт до часове евакуацията може да стане невъзможна. "Моля, напуснете Иран незабавно и не ходете в тази страна при никакви обстоятелства", заяви Туск.

САЩ удря Иран?

Американският президент Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран много скоро, съобщават тази сутрин западни и израелски издания. Масираното струпване на американска военна сила в Близкия изток предполага, че Вашингтон е готов да започне „продължителна“ кампания на бомбардировки срещу Иран до седмици или дори до дни, ако Техеран продължи да отказва да изпълни исканията на Тръмп в продължаващите преговори, пише американският в. „Ню Йорк пост“.

"С втори самолетоносач, който се насочва към региона, и стотици бойни, поддържащи и друг тип самолети, вече разположени наблизо, самият мащаб на силите в района е изключително необичаен и безпрецедентен зa последните десетилетия", каза пред изданието бившият служител на Пентагона и сътрудник на Атлантическия съвет Алекс Плицас.

Въпреки това все още не е ясно дали американският президент ще нареди удари срещу Иран и ако го направи, дали целта му ще бъде да спре вече засегнатата ядрена програма на Техеран, да унищожи ракетната му програма или да се опита да свали режима му.