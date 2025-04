The Wall Street Journal: Русия вече се готви за действия срещу НАТО

Логично Украйна е във фокуса на световното информационно внимание вече над 3 години предвид отприщената срещу нея брутална война от руския диктатор Владимир Путин. Но все повече европейски политици отправят поглед към това какво прави Русия далеч по-тихо по границите си с НАТО. В случая – Финландия и руския град Петрозаводск, пише The Wall Street Journal.

Петрозаводск се намира на около 160-170 километра от границата между Руската федерация и Финландия. А там вече тече разширяване на военни бази от военни инженери – от тези база ще бъдат ръководени десетки хиляди руски войници, които се планира да са основна ударна сила срещу НАТО. Мнозина от тях сега се бият в Украйна. Кремъл обаче разширява набирането на войници, засилва производството на оръжия и модернизира железопътните линии в граничните райони.

"Когато армията се върне от Украйна, войниците ще гледат отвъд границата към страна, която смятат за противник. Логиката на последното десетилетие показва, че очакваме конфликт с НАТО', каза Руслан Пухов, директор на Центъра за анализ на стратегии и технологии, московски мозъчен тръст за отбрана.

Официално руските отговорни лица шикалкавят – руският военен министър Андрей Белоусов каза в края на миналата година, че Русия трябва да се готви за война с НАТО, но руският диктатор Владимир Путин говори как в Европа нарочно плашели с война с Русия, без основание.

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп, който оказва на първо място натиск върху Украйна да приеме споразумение за прекратяване на огъня, докато се опитва да възстанови отношенията на САЩ с Кремъл, заяви, че е преувеличено да се смята, че Владимир Путин е готов да насочи амбициите си по-далеч от Украйна, особено военно. Запитан през февруари за предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия може да започне война срещу НАТО, ако САЩ намалят подкрепата си за Алианса, Тръмп каза: "Не съм съгласен с това, ни най-малко".

Въпросът какво обаче колко време ще трябва на Русия да изгради боеспособна сила срещу НАТО стои. През последните месеци и дори години имаше различни оценки, всичките даваха срок от няколко години, но не по-късно от 2030 година.

Същевременно, в социалните мрежи се въртят видеокадри какви хора отиват да се бият в Украйна за армията на Путин. Отдавна известно - осъдени престъпници и то много:

A bus full of really "heroes" of the so-called SVO, to be proudly taught to Russian kids in history lessons—or just recidivists sent to "atone" for their sins before the state. pic.twitter.com/yXNMYQPE6s