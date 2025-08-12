Войната в Украйна:

Митов свика спешно щаба за пожарите

12 август 2025, 11:50 часа 206 прочитания 0 коментара
Вътрешният министър Даниел Митов изглежда е свикал спешно Оперативния щаб във връзка с овладяването на пожарите на територията на страната, стана ясно от съобщение на МВР. 

Щабът заседава в момента под ръководството ан министъра. След приключването на заседанието е предвиден брифинг за медиите, се казва още в съобщението на вътрешното министерство. 

Към момента продължават да горят пожарът в Пирин и този в Сунгурларе, където все още е в сила частично бедствено положение. ОЩЕ: Огънят в Пирин пак пламна и погълна още 100 дка

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
