Митов свика спешно щаба за пожарите

Вътрешният министър Даниел Митов изглежда е свикал спешно Оперативния щаб във връзка с овладяването на пожарите на територията на страната, стана ясно от съобщение на МВР.

Щабът заседава в момента под ръководството ан министъра. След приключването на заседанието е предвиден брифинг за медиите, се казва още в съобщението на вътрешното министерство.

Към момента продължават да горят пожарът в Пирин и този в Сунгурларе, където все още е в сила частично бедствено положение. ОЩЕ: Огънят в Пирин пак пламна и погълна още 100 дка