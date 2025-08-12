Денков: Предстоят високи цени, дефицит на стоки, черен пазар и фалити

България е сред лидерите в Европейския съюз по ръст на брутния вътрешен продукт в периода, когато ГЕРБ бяха извън властта. Днес обаче, по думите на Николай Денков, съвместното управление на ГЕРБ и "ДПС- Ново начало" прави всичко възможно да предизвика скок на цените, фалити на бизнеси, масова безработица и обедняване на населението.

Денков обръща внимание на Законопроекта за агрохранителната верига, пуснат за обществено обсъждане именно в сезона на отпуските. Според него голяма част от предложенията са насочени в полза на "свои хора", а не на обществото.

Едно от най-спорните изисквания е поне 80% от млечните продукти в големите търговски обекти да са български. Пазарът обаче се контролира от 2-3 основни производители, част от които – и техни роднини – са свързвани с получаване на многомилионни субсидии "на тъмно" по време на предишни управления на ГЕРБ, както и със скъпи автомобили и имоти в чужбина, твърди бившият премиер. Още: Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)

Опасност от дефицити и черен пазар

Предложеният закон предвижда и таван на надценките, както и ограничения в промоциите. "Ако не сте живели в комунистическата диктатура преди 1989 г., погледнете днешна Унгария, чието население е с най-ниската покупателна способност в ЕС", коментира Денков.

Той предупреждава, че при приемането на мерките в този вид ще последват дефицит на стоки, черен пазар, спад в конкуренцията, фалити на независими производители и търговци, загуба на работни места и още по-високи цени за потребителите.

Репресии срещу бизнеса

Денков твърди, че властта има достатъчно инструменти за натиск и "бухалки" за репресии срещу бизнеса и гражданите, за да заглуши недоволните. По думите му, обедняването няма да бъде резултат от въвеждането на еврото, а от управленски модел, който цели подчиняване на народа и отклоняване на България от европейския път на развитие. Още: Заговор “вот срещу храни“ заподозря Иван Христанов

"Ще внесем промени в поредния законопроект, който се опитва да отклони България от ефективните европейски и световни практики", заявява Денков.