ПСЖ се подсили с млад защитник за рекордна сума

Спечелилият требъл ПСЖ финализира втори трансфер за лятото, а сега се подсили с един от изявените централни защитници на Борнемут от миналия сезон. „Черешките“ вече се разделиха с Дийн Хаусен, който премина в Реал Мадрид, а сега още един напуска клуба. Става дума за Илия Забарний, който отпътува за Париж. Украинецът ще подсили защитата на парижаните, които ще се борят да защитят титлата си от Шампионска лига.

Вторият най-скъп изходящ трансфер на Борнемут

Продажбата на 22-годишния Забарний за сума от 63 милиона евро без да са включени бонусите го прави втория най-скъп изход от Борнемут, твърди спортният журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. На първо място се намира Доминик Соланке, който премина в Тотнъм преди година за 64 милиона евро, а на трето място е Дийн Хаусен, който беше продаден на Реал Мадрид за 62,5 милиона евро.

Забарний бе сред най-добрите защитници на Висшата лига

Украинецът се присъедини към Борнемут през зимния трансферен прозорец на сезон 2022/2023, като беше закупен за близо 23 милиона евро от Динамо Киев. Оттогава Забарний записа 86 мача с „черешките“, където се превърна в звезда и твърд титуляр в националния отбор на Украйна. Сега бранителят ще помага на парижаните и се очаква да бъде напълно готов за предстоящия двубой за Суперкупата на Европа между ПСЖ и Тотнъм.

Интересен факт за футболиста е, че от дълго време е желан от ПСЖ, но отказа да премине във френския гранд. Причината за това беше, че трансферът щеше да го направи съотборник с руския вратар Матвей Сафонов. Забарний е известен с твърдата си позиция относно войната в Украйна, след като преди година се готвеше да напусне Висшата лига, за да отиде на фронта. Това все пак не се случи и неговите футболни умения помогнаха на Борнемут да заеме 9-то място в класирането през изминалия сезон.

