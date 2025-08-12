Това, което Новак Джокович направи в Синсинати преди 7 години, остава недостижимо и до днес

Новак Джокович пропусна голяма част от 2017 година заради контузия в десния лакът. Първият му турнир през следващата година беше Откритото първенство на Австралия, където стигна само до третия кръг. След отпадане на 1/4-финала на Ролан Гарос, сърбинът най-накрая се завърна към победния път на турнири от Големия шлем, като спечели четвъртата си титла от Уимбълдън на шампионата през 2018 г. Сезонът му на завръщане достигна своя връх по време на турнира на твърди кортове в Северна Америка, където той постигна подвиг, който никой тенисист в историята не беше успявал.

Историческият подвиг на Джокович в Синсинати през 2018 г.

След отпадане в четвъртия кръг на Откритото първенство на Канада, Джокович се класира за финала в Синсинати, където се срещна със съперника си Роджър Федерер. Той победи швейцарската легенда в два сета, 6:4, 6:4, за да вдигне трофея, и с триумфа си стана първият човек в историята, завършил "Златния Мастърс". Джокович официално си осигури всяка от деветте титли от ATP Мастърс 1000 в тура, първата от които грабна на Откритото първенство на Маями през 2007 г.

ОЩЕ: Новак Джокович взе ключово решение преди последния турнир от Големия шлем за сезона

От 2013 г. единственият турнир, който му убягваше, беше Откритото първенство на Синсинати, на което претърпя няколко горчиви поражения, губейки на финала пет пъти от 2008 до 2015 г. След като най-накрая спечели короната през 2018 г., той продължи да побеждава в Охайо още два пъти, през 2020 г. и 2023 г. Към днешна дата Джокович остава единственият играч, завършил "Златния Мастърс", като няколко играчи се доближават до постижението.

Играчи, които са се доближавали до "Златния Мастърс"

Освен Джокович, никой играч в историята не е печелил всичките девет титли от Мастърс, или дори осем от деветте, но редица велики са печелили седем. Рафаел Надал, Анди Мъри, Андре Агаси и Федерер са завършили кариерата си със седем от девет възможни титли. Даниил Медведев, който напоследък се бори със спад във формата си, е единственият човек с общо шест от девет и трябва да отбележи само Индиън Уелс, Монте Карло и Мадрид. Карлос Алкарас постигна много успехи на събитията през първата половина на годината, но все още не е вдигнал титли от Мастърс в Канада, Синсинати, Шанхай или Париж. Яник Синер в момента има четири титли на свое име, три от които през сезон 2024.

ОЩЕ: "Джокович бе номер 1, доминирайки над Роджър и Рафа и играейки със следващото поколение. Никога няма да видим отново нещо подобно"