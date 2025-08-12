Войната в Украйна:

Искан от Ливърпул отказва да играе за настоящия си клуб

Искан от Ливърпул отказва да играе за настоящия си клуб. Става въпрос за основната трансферна цел на мърсисайдци по време на летния трансферен прозорец Александър Исак. Както е известно, шведският таран е собственост на Нюкасъл, но желанието му е да подсили тима от „Анфийлд“. За момента обаче двата клуба не могат да постигнат консенсус около трансфера на тарана, а това никак не му се нрави.

Александър Исак иска да подсили Ливърпул 

Журналистът Дейвид Орнстийн съобщи, че Александър Исак е крайно недоволен от факта, че трансферът му в Ливърпул може и да не се осъществи. Поради тази причина той е заявил категорично, че повече няма да играе за Нюкасъл. Шведският нападател пропусна всички контроли на „свраките“ от предсезонната подготовка като сега се очаква той да не вземе участие и в предстоящия двубой от първия кръг на Висшата лига срещу Астън Вила.

Нюкасъл иска да получи поне 150 милиона паунда за нападателя 

Ръководството на Нюкасъл е готово да продаде Александър Исак на Ливърпул, но само ако получи оферта в размер на 150 милиона паунда. На този етап шефовете на мърсисайдци не са готови да извадят толкова пари за 25-годишния футболист. Наскоро те предложиха 110 милиона паунда за правата на шведския централен нападател, но офертата бе отхвърлена от ръководството на „свраките“.

Бойко Димитров
