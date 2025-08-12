Искан от Ливърпул отказва да играе за настоящия си клуб. Става въпрос за основната трансферна цел на мърсисайдци по време на летния трансферен прозорец Александър Исак. Както е известно, шведският таран е собственост на Нюкасъл, но желанието му е да подсили тима от „Анфийлд“. За момента обаче двата клуба не могат да постигнат консенсус около трансфера на тарана, а това никак не му се нрави.

Александър Исак иска да подсили Ливърпул

Журналистът Дейвид Орнстийн съобщи, че Александър Исак е крайно недоволен от факта, че трансферът му в Ливърпул може и да не се осъществи. Поради тази причина той е заявил категорично, че повече няма да играе за Нюкасъл. Шведският нападател пропусна всички контроли на „свраките“ от предсезонната подготовка като сега се очаква той да не вземе участие и в предстоящия двубой от първия кръг на Висшата лига срещу Астън Вила.

🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

Нюкасъл иска да получи поне 150 милиона паунда за нападателя

Ръководството на Нюкасъл е готово да продаде Александър Исак на Ливърпул, но само ако получи оферта в размер на 150 милиона паунда. На този етап шефовете на мърсисайдци не са готови да извадят толкова пари за 25-годишния футболист. Наскоро те предложиха 110 милиона паунда за правата на шведския централен нападател, но офертата бе отхвърлена от ръководството на „свраките“.

